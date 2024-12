Valorizzare la collezione di strumenti musicali storici donati da Carlo Alberto Carutti nel 2013 al Museo Civico ed espesti nella sezione “Le Stanze della musica”, oltre sessanta strumenti alcuni dei quali appartenuti a noti collezionisti, musicisti ed esponenti dell’aristocrazia. Violini, viole, viole d’amore, pochettes e ghironde e inoltre una cinquantina di strumenti a corde pizzicate fra cui chitarre, english-guitars, mandolini e liuti, costruiti dai principali artigiani europei attivi nei secoli XVII, XVIII e XIX.

A 11 anni dall’inaugurazione delle “Stanze della Musica”, che coincise anche con l’iscrizione del saper fare liutario tra i beni facenti parte del patrimonio immateriale dell’Umanità UNESCO, la consigliera della Lega Jane Alquati chiede che cosa intenda fare il Comune per dare il giusto valore a questa collezione. Anche in considerazione del fatto che il progetto nasceva dall’idea di “un museo vivo e partecipato, vetrina per gli appassionati e i turisti, base di studio per gli addetti ai lavori, ma anche spunto per momenti di intrattenimento, concerti e spettacoli”.

Il Museo Civico necessita tra l’altro di importanti investimenti per la conservazione delle opere esposte, tra cui climatizzazione adeguata e interventi per evitare infiltrazioni dai tetti.

