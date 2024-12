Nella sera di Santa Lucia si rinnova la tradizione della HMC, Half Marathon Cremona e dei Cremona Runners, che trasformano l’impegno sportivo in un gesto di generosità verso il territorio. Durante la cena degli auguri, l’associazione ha consegnato altrettanti assegni di 5mila euro ciascuno a due realtà locali, Aido e Airc (guarda il servizio di CR1).

Alla serata, che ha visto un’ampia partecipazione, erano presenti il sindaco Andrea Virgilio, l’assessore allo sport, Luca Zanacchi, gran parte del team organizzativo dei Cremona Runners, oltre a sponsor, volontari e sostenitori che hanno contribuito al successo dell’evento e alla sua missione solidale. Per Aido le parole del presidente della sezione di Cremona, Francesco Pietrogrande, che ha raccontato quando i runner che indossavano le maglie di “Corri a dire sì” hanno dato una ulteriore spinta alla missione dell’associazione, per Fondazione Airc il messaggio di ringraziamento di Caterina Caldonazzo, consigliere del Comitato Lombardia, per aver voluto destinare a Fondazione AIRC una generosa donazione che verrà utilizzata in favore del progresso della ricerca oncologica.

“Santa Lucia per noi significa restituire al territorio qualcosa di importante – spiega il presidente Michel Solzi – Quest’anno abbiamo deciso di sostenere Aido, che da anni corre al nostro fianco, e Airc, a cui siamo particolarmente vicini dopo un periodo difficile per la nostra associazione. Sono molto contento che tutti i miei compagni abbiano condiviso questa scelta”.

Il presidente guarda con speranza anche al futuro: “Mi auguro che il prossimo anno saremo qui di nuovo a festeggiare, magari con un traguardo speciale: il sogno di diventare campionato italiano assoluto 2025“.

Con oltre 3.200 partecipanti all’edizione di quest’anno, la HMC Half Marathon Cremona ha dimostrato ancora una volta di essere un evento di grande richiamo: “Non è stato facile, soprattutto con le difficoltà legate alla piena del Po. Ma siamo riusciti a organizzare tutto, regalando a tanti appassionati un’esperienza unica – racconta Solzi -. L’orgoglio è ancora maggiore grazie a un riconoscimento inaspettato: Il Sole 24 Ore ha inserito la Hmc tra le dieci competizioni di atletica più importanti in Italia, un risultato straordinario per una città delle dimensioni di Cremona, abbiamo portato oltre 50.000 persone sulle nostre strade in questi anni, facendole innamorare di Cremona. Questo è un risultato che va oltre l’aspetto sportivo ed è motivo di grande soddisfazione”.

A raccontare un altro tassello importante della Maratonina di Cremona è Monica Signani, che sottolinea il ruolo centrale delle donne: “In 23 anni abbiamo inserito quasi 60.000 iscrizioni. Sono le donne a distribuire i pettorali, a consegnare i pacchi gara e a occuparsi di tanti aspetti organizzativi fondamentali”.

