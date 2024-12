Continua la fruttuosa collaborazione tra l’Accademia Stauffer e la European Union Youth Orchestra, una delle più dinamiche ed importanti compagini giovanili nel panorama musicale odierno. L’ensemble orchestrale, composto da violinisti del Corso Concert master e un gruppo di archi della Eu Yo, ha proposto un programma sinfonico sotto la guida di Andrea Obiso, Primo Violino di Spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestre de Paris, e di Gregor Horsch, Primo Violoncello della Royal Concertgebouw Orchestra.

Questo incontro tra le due realtà musicali non è l’unico in programma per quest’anno accademico: nel marzo 2025, i musicisti della Stauffer e della European Union Youth Orchestra saranno nuovamente insieme per realizzare un altro progetto artistico.

Il programma del concerto andato in scena venerdì sera nella sala Maffei della Camera di Commercio ha accostato tre brani del repertorio novecentesco, diversi tra loro per spirito e linguaggio.

La Simple Symphony di Benjamin Britten (1934) è caratterizzata da una freschezza melodica e un’energia ritmica che la rende una delle opere più amate del repertorio per archi. A seguire, i Cinque pezzi per orchestra d’archi di Paul Hindemith (1927), che alternano momenti energici e dissonanti a pagine di sognante lirismo.

Infine, la Serenata in do maggiore di Ernst Von Dohnányi (1902) nella trascrizione per orchestra d’archi, che intreccia influenze romantiche e linguaggi innovativi, dando vita a una spumeggiante vivacità che trasmette un senso di festa ed allegria.

© Riproduzione riservata