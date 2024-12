Si è svolto oggi presso il Bocciodromo Azzurri d’Italia di Cremona il tradizionale Torneo di Natale promosso dalla Spi Cgil di Cremona in collaborazione con l’Area Benessere Regionale, un appuntamento ormai consolidato che ha visto la partecipazione attiva di pensionati, persone con disabilità e numerose associazioni del territorio. L’evento ha rappresentato la conclusione di un anno dedicato alla coesione sociale e alla valorizzazione delle relazioni umane.

Il torneo, intitolato Uno più uno uguale a tre, è il simbolo di un progetto che dal 2009 promuove l’inclusione attraverso lo sport, con particolare attenzione al gioco delle bocce. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Bocce (FIB) di Cremona, il Bocciodromo Azzurri d’Italia ha ospitato incontri mensili che hanno coinvolto attivamente ragazze, ragazzi e adulti, offrendo loro uno spazio di condivisione e divertimento.

Alla manifestazione hanno preso parte diverse realtà del territorio: Anffas Crema e Cremona, Coop Dolce, Coop Gamma, Cdd Asst Cremona, Coop La Tartaruga, Cdd Ial Cremona e Over Limit Crema, testimoniando come il lavoro sinergico tra associazioni, istituzioni e volontariato possa davvero fare la differenza nel costruire percorsi inclusivi e solidali.

Durante la giornata, il torneo non è stato soltanto un momento di competizione sportiva, ma anche un’occasione per celebrare il valore dello stare insieme e della solidarietà, culminando con un pranzo natalizio offerto a tutti i partecipanti. L’evento ha inoltre valorizzato il nuovo Bocciodromo, simbolo di un luogo che rappresenta sempre di più uno spazio di incontro per l’intera comunità.

Luigi Foglio, della segreteria dello SPI CGIL di Cremona ha sottolineato come questa iniziativa dimostri la capacità di costruire legami solidi tra generazioni e realtà differenti: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere l’inclusione sociale attraverso attività concrete. Lo sport delle bocce, con la sua capacità di unire, rappresenta uno strumento straordinario per abbattere le barriere e far emergere il valore della condivisione” ha detto.

Il Torneo di Natale si inserisce in un percorso regionale di iniziative che, già a giugno, aveva visto svolgersi un torneo a carattere regionale con oltre 200 partecipanti. L’appuntamento di oggi chiude un anno ricco di impegno, risultati e soddisfazioni, lasciando un messaggio chiaro: l’inclusione è possibile quando istituzioni, associazioni e cittadini lavorano insieme per un obiettivo comune.

