L’azienda cremonese Green Oleo, continua a investire nelle nuove generazioni, dimostrando un impegno concreto per valorizzare i talenti del mondo scolastico e universitario. Dal 2023, ha infatti deciso di erogare borse di studio dedicate ai figli dei propri dipendenti e in particolare ha introdotto due tipologie di premialità, pensate per riconoscere il merito e promuovere l’inclusione: borse di studio per il merito scolastico, destinate a giovani talenti che hanno conseguito il diploma quinquennale con votazioni eccellenti; borse di studio Stem per le ragazze, destinate a studentesse delle scuole superiori e delle università che frequentano corsi nelle discipline Science Technology Engineering Mathematics. Questa iniziativa è volta a incentivare una maggiore presenza femminile nelle facoltà scientifiche, dove le iscrizioni rosa sono ancora troppo esigue.

A queste, si aggiungono le borse di studio assegnate in collaborazione con l’Associazione Industriali della Provincia di Cremona: premi che celebrano il merito degli studenti degli istituti secondari e universitari del territorio.

Da sempre vicina al mondo della scuola e dell’istruzione, l’azienda non si limita a premiare il merito ma si impegna a creare opportunità concrete per il futuro, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di mettersi alla prova in un contesto aziendale innovativo. Attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, tirocini curriculari per universitari e studenti Its e tirocini extra-curriculari per neolaureati, l’azienda si distingue per la sua capacità di attrarre i giovani, sempre più interessati ai temi della chimica verde e dell’economia circolare.

In un mondo che guarda sempre più alla sostenibilità, Green Oleo si conferma un punto di riferimento per chi sogna di fare la differenza. Valorizzare, attrarre, formare e trattenere i talenti è una prerogativa imprescindibile per le aziende che hanno in atto una transizione verso modelli di economia sostenibile della quale le nuove generazioni sono i principali sostenitori.

“Crediamo che investire nella formazione sia un atto di responsabilità e un passaggio fondamentale per costruire un futuro migliore” commenta la presidente, Beatrice Buzzella. “Sostenere i giovani significa investire nel cuore pulsante della nostra società: loro rappresentano il motore del nostro futuro e una fonte di ispirazione per il lavoro che portiamo avanti. Con queste iniziative vogliamo restituire valore alla comunità, offrendo ai giovani l’opportunità di sviluppare le loro competenze e realizzare i loro sogni”.

