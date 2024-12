Lunghe code e traffico intasato in via Giordano, dove nella tarda mattinata di mercoledì il tamponamento tra due auto ha creato un certo caos. Una delle due, peraltro, ha terminato la propria corsa contro il muretto di un’abitazione, danneggiandolo parzialmente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica. Quattro le persone coinvolte, tra cui due bambini. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo serio.

Per mettere in sicurezza i veicoli, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso, e di gestire la già congestionata viabilità, instaurando il senso unico alternato per consentire l’azione dei soccorritori. Secondo quanto ricostruito dai militari del Radiomobile di Cremona, una Fiat Tipo, condotta da una 38enne cremonese, con a bordo i due figli, minorenni, ha tamponato una Toyota Yaris, che aveva messo la freccia per entrare nel passo carraio della propria abitazione.

E’ stato il secondo incidente verificatosi lungo la strada nel giro di un’ora e mezza. gb

