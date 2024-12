Meloni in Senato: “Musk è mio amico ma io non prendo ordini da nessuno”

(Adnkronos) – “L’Europa deve occuparsi di meno cose e di farle meglio, deve fare le cose che gli stati nazionali non possono fare”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso della replica in Senato, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 19 dicembre. “Voglio un’Europa più forte, penso che il problema -spiega- è stato che l’Europa non ha avuto più chiara la sua missione, ha scelto una maggiore regolamentazione al posto di quella chiarezza”.

“Questa resta la mia idea di Unione europea, io vedo il mondo a modo mio. Sono cose su cui bisogna confrontarsi”, aggiunge. “Per voi -dice rivolta al Pd- chiunque ha una idea diversa dalla vostra è impresentabile”.

“Sull’automotive dobbiamo rivedere le scelte, dobbiamo lavorare con pragmatismo e serietà, dobbiamo difendere una filiera fondamentale della nostra industria”, ha detto la premier, avvertendo che “la corsa all’elettrico è insensata”.

“Nessuno nega l’emergenza climatica, ma contestiamo la strategia della Ue, con un approccio troppo ideologico, questo non funziona”. “Oggi -spiega- il nostro sistema è uno dei più verdi al mondo, se massacriamo quel sistema creiamo un problema”.

Rispondendo alla sottolineatura della sua amicizia con Elon Musk fatta in Aula, Meloni spiega che “l’Italia è stata la prima nazione in Europa a regolamentare i privati nello spazio, io non prendo ordini da nessuno, mi confronto con tutti”. “Lui è mi amico -ricorda- . Io sono amica di tanti…”. Quindi, rivolgendosi al partito democratico, dice: “L’impresa di Musk non è quella di essere andato sulla Luna, piuttosto è quella di avervi trasformato in sovranisti”.