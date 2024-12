E’ morto a 74 anni Andrea Scolari: la comunità di Sospiro è in lutto per la perdita dell’uomo molto conosciuto e stimato. Presidente e anima della sezione locale della Associazione Nazionale Carabinieri, Scolari era anche un volontario parrocchiale ma anche di realtà come Fondazione Sospiro con il gruppo Dies Domini, ed è stato anche consigliere dell’impresa sociale Cascina San Marco. Una persona impegnata in servizi quotidiani fondamentali per il paese. Un vero e punto di riferimento per Sospiro. Che oggi lo piange.

