E’ stata depositata per la discussione in Consiglio Comunale la mozione contro le norme salva no vax a firma dei capigruppo Roberto Poli (PD), Riccardo Merli ( Fare Nuova la Città-Cremona attiva), Andrea Segalini (Cremona sei tu) e Rosita Viola (Sinistra per Cremona)

La mozione fa riferimento al decreto milleproroghe in relazione alle multe per chi non aveva rispettato l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid . Il decreto stabilisce che “i procedimenti sanzionatori non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate” e “i giudizi pendenti, aventi ad oggetto tali provvedimenti, sono estinti di diritto a spese compensate” mentre invece “restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

La mozione ricorda come Cremona “sia stata particolarmente colpita dalla pandemia sin dalla prima ondata, che aveva addirittura portato alla necessita’ di aprire un Ospedale da campo grazie all’arrivo dei Samaritan’s Purse cui e’ stata riconosciuta all’unanimità’ la medaglia d’oro dal Consiglio Comunale di Cremona”

La mozione sottolinea che “i vaccini rappresentano per la storia dell’umanità e della medicina uno dei presidi di salvaguardia della salute più straordinari e avanzati, avendo consentito di eradicare o di arginare molte malattie infettive (dal vaiolo alla poliomielite) e avendo permesso, insieme alla scoperta degli antibiotici, un significativo allungamento della vita media dell’uomo negli ultimi cento anni. Per queste ragioni la mozione vuole lanciare un appello, che si spera condiviso oltre il perimetro della maggioranza consiliare, contro il provvedimento del governo”.

