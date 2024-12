“Lasciare quasi 150 persone bloccate su una nave per 19 giorni, senza una vera ragione, resta un atto crudele e meschino”: inizia così il post pubblicato su Facebook dal sindaco Andrea Virgilio sull’assoluzione totale di Matteo Salvini nel processo Open Arms.

“Una scelta fatta non per tutelare la nazione, (da che cosa poi?) ma per fare politica – pessima politica. Ma è altrettanto vergognoso che Giuseppe Conte, all’epoca Presidente del Consiglio, non abbia mosso un dito su una vicenda che era sotto gli occhi di tutti. Sul serio il capo del governo non poteva intervenire? Se credi in certi valori, se pretendi l’etichetta di progressista, quei valori li difendi, non fai prevalere la tattica, ma la la dignità, quella che in tanti hanno perso in questa vicenda” conclude Virgilio sui social. Un post che ha creato e sta creando dibattito tra gli utenti social, tra chi appoggia le parole del primo cittadino e chi esprime opinione contraria.

© Riproduzione riservata