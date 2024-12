“Storia degli Orfanotrofi a Cremona tra Medioevo ed Età Moderna” è il libro curato da Emanuela Zanesi per l’Associazione Lazzaro Chiappari, realizzato con il sostegno della Fondazione Città di Cremona e il patrocinio del Comune. È trascorso un secolo da quando gli ex Allievi dell’Orfanotrofio maschile e femminile e dell’Istituto Manini fondarono l’Associazione poi divenuta Lazzaro Chiappari e il volume si inserisce nelle iniziative promosse per il centenario.

La pubblicazione sulla storia della carità nella città del torrazzo è stata presentata al pubblico dall’autrice con i vertici delle realtà coinvolte. Zanesi ha spiegato di aver focalizzato la ricerca sul periodo dal Cinquecento in poi perché è il momento storico che vede l’affermazione maggiore della rete assistenziale rivolta agli orfani, sulla scia dell’insegnamento di Girolamo Miani con l’ordine somasco chiamato a Cremona per questo scopo.

C’è un tratto comune agli orfanotrofi che si sono costituiti nel tempo sul territorio cremonese, derivante dai principi dati dai Padri Somaschi a livello sia assistenziale sia formativo: il riscatto sociale, attraverso l’istruzione e il lavoro.

Federica Priori

