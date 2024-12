Caos nella tarda mattinata di domenica a Borgo Loreto, dove una violenta lite tra due giovani ha turbato la tranquillità dei residenti. La chiamata è giunta intorno a mezzogiorno alla centrale operativa della Questura.

Una pattuglia della Volante si è quindi recata in piazza Cisalpina, dove però non c’era più nessuno. Gli agenti hanno continuato a perlustrare la zona, fino a individuare, in via Divisione Acqui, due persone che si stavano litigando in modo aggressivo. I poliziotti sono intervenuti a dividerli, e hanno chiamato il 118, in quanto entrambi i partecipanti avevano ferite al volto e alla testa.

I due, un uomo di 33 anni e uno di 22, entrambi stranieri, sono quindi stati trasportati all’ospedale di Cremona, in codice verde. Sono in corso le indagini, da parte degli agenti, per capire il motivo della lite. lb

© Riproduzione riservata