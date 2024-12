Erano venuti a pescare la settimana scorsa con un permesso giornaliero per poi andarsene dopo mezz’ora destando qualche sospetto. Dopo qualche giorno sono tornati al lago di pesca sportiva Segugio di Pizzighettone e sono stati beccati nel tentativo di rubare uno storione del valore di 100 euro infilato in un sacchetto nero della spazzatura mentre si nascondevano dietro all’auto. Le telecamere di sorveglianza hanno però ripreso i due ladri denunciati poi ai carabinieri.

“La settimana scorsa abbiamo scoperto due pescatori, frequentatori del lago, mettersi in macchina un pesce, uno storione e cercare di rubarlo. Erano gli unici pescatori presenti all’interno del lago, data la giornata fredda, e quindi sono stati subito scoperti”, racconta il titolare Lorenzo Lombardi. “Sono stati avvisati i carabinieri che sono arrivati prontamente sul posto e hanno visto il pesce nella macchina”.

“All’interno della nostra struttura”, ha spiegato il titolare, “sono presenti anche delle telecamere di videosorveglianza, per cui ci abbiamo messo poco a individuarli e a chiamare le autorità che hanno scoperto il pesce in macchina nascosto in un sacco della spazzatura. Il pesce è stato liberato ed è sopravvissuto. Non è il primo episodio che si verifica, sono stati infatti scoperti altri due ragazzi qualche anno fa nel tentativo di rubare un altro storione”.

Nicoletta Tosato

