Si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa della Beata Vergine i funerali di Ermanno Generali, caposaldo della panificazione cremonese, morto all’età di 89 anni.

Generali, tra i più conosciuti a Cremona, aveva lavorato fino a 80 anni: lascia la moglie Gianna e il figlio Emanuele.

Aveva iniziato in una bottega con il padre Ernesto in via Francesco Soldi, poi si era spostato al Cambonino con la moglie Gianna. Qui sono indelebili i ricordi non solo dei suoi prodotti, ma anche della sua gentilezza e della sua generosità.

Vasto il cordoglio e la partecipazione alla cerimonia funebre per l’ultimo addio.

