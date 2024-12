Un 38enne cremonese è finito nei guai per aver creato caos in centro storico, e aver reagito in modo offensivo di fronte ai Carabinieri che volevano identificarlo. I fatti risalgono alla serata del 20 dicembre. L’uomo si trovava in un locale cittadino, insieme ad alcuni altri soggetti. I quattro, decisamente su di giri, stavano creando scompiglio, consumando bevande alcoliche, urlando e inveendo.

Tanto che il titolare del locale si è visto costretto ad allertare le forze dell’ordine. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, giunti sul posto, hanno provveduto a identificare le persone coinvolte. Il 38enne, tuttavia, ha mostrato un atteggiamento apertamente ostile e non collaborativo. L’uomo, palesemente in stato di alterazione alcolica, inizialmente ha rifiutato di fornire le proprie generalità e ha insultato i Carabinieri. E’ stato invitato a salire sul mezzo di servizio, ma ha provato ad opporsi. Alla fine è stato accompagnato in caserma dove è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

