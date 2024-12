Cosa c’è di più bello durante le feste se non l’emozione di ricevere i regali proprio dalle mani di Babbo Natale e i suoi Elfi? Per chi lo vuole questo desiderio può diventare realtà grazie alla Croce Rossa Italiana comitato di Cremona.

È ancora possibile chiedere a Babbo Natale di far visita alle nostre case e regalare un momento di gioia autentica a grandi e piccini: con l’offerta si contribuirà a finanziare le attività del comitato di Cremona per le persone in difficoltà.

Il servizio di Eleonora Busi

