Viaggi in aumento per i cremonesi nelle festività natalizie 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, soprattutto a Capodanno: lo rilevano le agenzie del territorio, dove i turisti hanno organizzato sia spostamenti a breve raggio per trascorrere la Notte di San Silvestro nelle città più animate del Vecchio Continente sia vacanze a medio e lungo raggio con la voglia di esplorare.

Fra le destinazioni più richieste figurano Nepal e Thailandia dove vivere esperienze e non solo visitare, mentre la capitale europea più gettonata è Lisbona. Sempre apprezzata New York, particolarmente magica durante le feste. Chi aveva solo pochi giorni a disposizione ha scelto di partire verso Capodanno, mentre gli altri hanno prenotato il periodo che va da Natale all’Epifania. I numeri sono decisamente positivi per il settore.

Il servizio di Federica Priori

