I più anziani si ricordano forse di “Spurcacin”, l’osteria di via Beltrami che con quel nome poco accattivante era comunque un punto di riferimento per tanti avventori fino alla metà del secolo scorso.

Altri tempi ma – forse sarà un caso – qualcuno ha avuto l’idea di rispolverare quel nome dandogli una patina dialettale più marcatamente cremonese, per aprire un nuovo locale a pochi metri di distanza, in piazza Stradivari angolo via Monteverdi. Le vetrofanie recitano “Spurchiss”, i locali sono quelli dell’ex Marenoni, vuoti da diversi anni.

I lavori sono avviati da pochissimo, (l’autorizzazione porta la data del 24 dicembre) l’aspettativa è quella di un locale d’altri tempi, in una zona della città che è ormai diventata l’epicentro della vita notturna cittadina. “Dai un morso, bevi un sorso” il claim che accompagna il logo.

Nelle vetrine attigue, in via Monteverdi, intanto è stato aperto uno studio creativo per tendaggi d’interni.

