Si prospettano nuovi interventi per il semaforo del Maristella, guasto ormai da troppo tempo: ad annunciarlo sono gli assessori Luca Zanacchi e Santo Canale, rispondendo all’interrogazione scritta dei consiglieri comunali Alessandro Portesani e Cristiano Beltrami.

“Si è valutato necessario un intervento di sostituzione del radar di rilevamento velocità posizionato sulla via Persico in direzione Persichello, con i relativi tempi tecnici di intervento per l’ordinativo e la relativa messa in funzione” scrivono gli amministratori. “Si stima la completa sostituzione entro metà gennaio 2025”.

Il malfunzionamento, peraltro, “è rilevabile solo sul rilevatore di velocità nella direzione dal centro verso la periferia, mentre le lanterne semaforiche per la gestione dell’intersezione risultano funzionanti”.

In programma, anche di valutare “l’installazione di appositi sistemi di rilevazione delle infrazioni mediante sistemi di videocamera” scrivono ancora Zanacchi e Canale.

Non è tutto: per poter assicurare la sicurezza stradale e garantire la protezione ai cittadini nella zona del quartiere in questione, “la Polizia Locale ha deciso di disporre un’intensificazione dei controlli in loco adottando l’utilizzo di idonee apparecchiature come il Telelaser, per garantire così una maggiore sicurezza stradale e una efficace deterrente contro l’eccesso di velocità nelle strade a medio-alto scorrimento nel quartiere interessato” spiegano gli assessori, che chiedono “la collaborazione dei cittadini per il rispetto dei limiti di velocità e delle norme del Codice della Strada, al fine di garantire una circolazione sicura e ordinata”.

