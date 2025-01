Un nuovo obiettivo per la squadra Master della Canottieri Baldesio, il primo gennaio le rive del Po hanno fatto da cornice a un test in preparazione dei Campionati del Mondo di acque gelide, in programma a Molveno tra poche settimane. Una prova intensa e riuscita, con temperature dell’acqua intorno ai 4 gradi, che ha confermato l’impegno e la preparazione dell’atleta e allenatore baldesino Alessandro Corsini.

Paolo Morabito, allenatore del settore master, ha seguito ogni istante con attenzione: “È stata una giornata significativa. Alessandro Corsini ha eseguito una prova nelle acque gelide del Po, con l’obiettivo di testare le sue capacità fisiche e mentali in condizioni estreme. Per garantire la sicurezza, io sono rimasto in barca per monitorare i suoi progressi, mentre Alberto Lancetti, dotato di muta e attrezzatura di salvataggio, era pronto a intervenire”. Morabito ha sottolineato anche l’importanza della tradizione della Canottieri Baldesio in questa disciplina, ricordando i record mondiali di Walter D’Angelo e le sue straordinarie imprese, come la 100 km sul Po.

Alberto Lancetti, che ha supportato Corsini durante la prova, ha evidenziato il valore simbolico della giornata: “Ricorre il decimo anniversario della prima gara di “nuoto moderno” nel Po. Era il 2015. Questa prova rappresenta non solo un test per Alessandro, ma una giornata importante per lo sport in generale, perché dove molti vedono l’ostacolo, cioè l’acqua fredda, la corrente, il Po che fa paura, la nebbia, chi ha la mentalità di atleta vede una sfida da superare con la preparazione, la dedizione, l’impegno e quindi mi piace”.

Il protagonista della giornata, Alessandro Corsini, ha raccontato con entusiasmo le sue sensazioni: “Dopo il salvamento e le acque libere, mi sono lanciato in questa sfida delle acque gelide. Il 14 e il 15 gennaio parteciperò ai Campionati del Mondo a Molveno, dove l’acqua sarà sotto i 5 gradi. Questi test sono fondamentali per capire come il mio corpo e la mia mente reagiscono a condizioni così estreme”.

