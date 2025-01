Il Festival Internazionale del Documentario Urbano e del Cinema Ambientalista FIDUCIA, giunto alla sua terza edizione, torna con due proiezioni imperdibili: “La Macchina Fissa” di Emilio Neri Tremolada, in programma il 9 gennaio 2025 alle ore 21 e “Life with the Pewen” di Juan Carlos Gedda, in programma l’11 gennaio 2025 alle ore 18. Entrambi gli appuntamenti si terranno presso il Teatro e Cinema SOMS, in Via Garibaldi 31a, Torre de’ Picenardi (CR).

“La Macchina Fissa” racconta la storia delle idrovore, un tempo chiamate “macchine fisse”, che operavano per la bonifica e l’irrigazione dei terreni agricoli della Pianura Padana. Tra queste, spicca l’impianto idrovoro costruito a metà dell’800 a Borgo Virgilio, poco sotto l’argine del Mincio, che un tempo funzionava grazie a macchine a vapore. Dismesso da un secolo, oggi l’impianto ospita l’associazione culturale “Reading Retreats in Rural Italy” e il giardino di Clark Lawrence. Attraverso il documentario seguiamo Clark Lawrence nel suo lavoro di cura del giardino, progettato con una filosofia che guarda al paesaggio circostante, al clima e a quanto costruito dall’uomo. Un luogo dove è possibile “nuotare tra le piante”, scoprendo la bellezza della natura anche nei cicli di vita che si concludono, come quello delle piante annuali a fine

autunno. L’inverno è il momento della raccolta dei semi e della pulizia del giardino, attività svolte con l’aiuto delle amate caprette di Clark, che contribuiscono a concimare il terreno. La primavera vede poi la grande semina delle piante più amate: zucche, mais e fagioli accanto a varietà americane come il ricino, l’amaranto e molte altre, per un giardino che è un trionfo di biodiversità.

“Life with the Pewen”, in programma sabato 11 gennaio, ci conduce tra le remote terre delle Ande cilene, nella regione andina dell’Araucanía meridionale, dove il popolo Mapuche-Pehuenche affronta ogni anno le sfide di un clima estremo che alterna estati aride e inverni rigidi. Il documentario segue il percorso annuale di tre famiglie che ci invitano a scoprire il loro stile di vita profondamente intrecciato con la natura circostante. Attraverso la raccolta dei piñones, il frutto dell’Araucaria araucana, conosciuta come Pewen nella lingua Mapuche, la cura degli animali, la pratica di antichi mestieri come la tessitura su telai tradizionali e la lavorazione del legno, fino all’adozione di nuove attività legate al turismo, queste famiglie mantengono vive le tradizioni tramandate di generazione in generazione. Il documentario cattura con sensibilità e rispetto le strategie adattive e le abilità di sopravvivenza di queste comunità, che trovano nel Pewen, un albero sacro e fonte di vita, un simbolo di equilibrio e resistenza. Attraverso una lente intima e poetica, “Life with the Pewen” rivela la profonda connessione tra le persone e il loro ambiente, esplorando il significato spirituale e culturale che l’Araucaria e la terra rappresentano per i Mapuche-Pehuenche.

© Riproduzione riservata