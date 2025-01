L’organizzazione “Salute in comune” comunica l’attivazione del Progetto “Prevenzione del tumore al seno” che ha lo scopo di effettuare uno screening senologico gratuito per le donne del territorio di età compresa tra i 25 e i 44 anni, una fascia attualmente esclusa dai programmi di prevenzione delle Asl. Considerato l’aumento dei casi di neoplasie a esordio precoce, questa iniziativa risponde a una necessità urgente e offre un’opportunità concreta per la diagnosi precoce.

Il progetto prevede, all’interno del Poliambulatorio MedicinaPO, un esame diagnostico durante il quale le donne del territorio avranno la possibilità di conoscere lo stato di salute del proprio seno e, nel caso di sospetta malattia, approfondire con successivi esami.

Lo screening verrà messo a disposizione delle cittadine grazie agli imprenditori locali che, con la loro sensibilità e responsabilità sociale, permetteranno di affrontare i costi relativi alla realizzazione del progetto stesso.

Per le aziende sarà un’importante occasione per promuovere il proprio Brand, aumentando la propria reputazione tramite un’azione di sostenibilità sociale. Inoltre, le aziende sostenitrici otterranno numerosi vantaggi economici e fiscali …il tutto tramite un’iniziativa “una tantum” interamente deducibile e da inserire nel report di sostenibilità.

Infine, in risposta al grande interesse per la prevenzione rivolta alle lavoratrici, alle aziende che sosterranno il progetto verrà data l’opportunità, tramite proposte personalizzate, di coinvolgere tutte le proprie dipendenti, in questo caso senza limiti di età.

© Riproduzione riservata