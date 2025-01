Sono stati arrestati e saranno giudicati per direttissima due individui che nella notte dell’Epifania sono stati sorpresi mentre si scambiavano droga in una via del centro cittadino. A individuare i due soggetti, entrambi italiani, pregiudicati e residenti a Cremona, è stata una pattuglia della Volante della Polizia di Stato. Il reato è quello di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Durante un servizio di pattugliamento, gli agenti hanno notato dei movimenti strani da parte di una persona nei pressi della finestra al piano terra di un’abitazione privata, già conosciuta dalle forze dell’ordine per precedenti specifici a carico degli inquilini.

Insospettiti dal fare anomalo della persona e visto l’orario, gli agenti hanno controllato la persona in strada, trovandola in possesso di sostanza stupefacente. A quel punto è scattata la perquisizione all’interno dell’abitazione e lì sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, banconote di piccolo e medio taglio e strumenti utili all’attività di spaccio.

© Riproduzione riservata