Un ultimo saluto denso di significato. Un abbraccio da parte della sua Cremona, che lo ha conosciuto e apprezzato. Sono i funerali di Maurizio Cozzoli, conosciuto da tutti come il “Caimano del Po”, spentosi all’età di 72 anni dopo una malattia. Alle esequie nella chiesa di Sant’Ilario – si era infatti trasferito recentemente – hanno partecipato in tanti.

Cozzoli aveva fatto del nuoto in fiume (il Po in particolare) la sua filosofia di vita avendo spesso seguito le barche a nuoto, durante gli eventi ufficiali della nostra città e della nostra Provincia. Il suo sorriso, le parole simpatiche e cordiali per tutti lo avevano fatto diventare un “amico” dei tanti cremonesi che lo conoscevano.

Già professore all’istituto Stanga – Agraria – e socio onorario della Baldesio, nel maggio 2023 era diventato presidente del Lions Cremona Lido Po. Il 14 febbraio 1993, aveva portato a termine in 9 ore e 52 minuti la più lunga maratona internazionale di Gran Fondo nelle acque del Rio Paranà in Argentina.

Aveva anche attraversato lo Stretto di Gibilterra, primo nuotatore italiano a riuscire nell’impresa. Era socio degli Azzurri d’Italia: aveva appena iniziato a organizzare un corso per bagnini, che sarebbe dovuto partire nel gennaio 2025.

