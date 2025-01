Incontro di confronto, oggi, tra l’Associazione costruttori Ance di Cremona, nella persona del presidente Carlo Paolo Beltrami e del direttore Laura Maria Secchi con il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani.

Tra i temi affrontati, i lavori pubblici in corso e il monitoraggio dei cantieri in Pnrr. Ance si è resa disponibile a collaborare con il presidente Mariani in materia di formazione alla sicurezza per il personale tecnico dell’amministrazione provinciale per tramite dell’ente paritetico “Ente scuola edile cremonese – Cpt” , ma anche per eventuali confronti su tematiche ambientali o di verifica della corretta applicazione dei contratti edili nei cantieri del territorio.

© Riproduzione riservata