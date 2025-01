Martedì 14 gennaio, dalle ore 17 alle ore 19.30, presso la Sala Mercanti della Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, a Cremona, in Via Baldesio 10, prende il via il percorso formativo dal titolo “Il cicloturismo come risorsa per i territori” inserito all’interno del Piano Operativo di “Visit Cremona DMO” – Destination Management Organization del territorio provinciale, sostenuta dalla Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia e dal Comune di Cremona.

Il percorso formativo, dedicato a strutture ricettive, guide turistiche, operatori del settore (ciclofficine, associazioni dedicate al cicloturismo), ristoratori e a tutti gli interessati alla tematica, si snoderà lungo un percorso fatto da 7 incontri che si svolgeranno in presenza e online e che andranno a toccare i vari aspetti del sempre più variegato mondo a due ruote: dalla gestione di una ciclovia all’incoming, dal marketing fino alla costruzione di prodotti cicloturistici e ai brand.

Gli incontri saranno tenuti da diversi relatori fra i maggiori esperti del settore a livello nazionale che si alterneranno sino al 18 febbraio.

Ad aprire i lavori martedì 14 gennaio saranno Stefano Mazzotti, PM di Visit Cremona DMO e Jacopo Spatola di Bike Hub, agenzia di promozione, che andranno a fare una introduzione sul cicloturismo per poi spostare l’attenzione sui servizi per il cicloturista portando dei casi studio e sulla creazione e gestione di una ciclovia.

Nei mesi di febbraio e marzo prenderanno il via anche gli altri due percorsi formativi dedicati rispettivamente a “Innovazione dell’offerta turistica” e “Turismo e artigianato musicale: strumenti per la valorizzazione delle eccellenze del territorio” che proseguiranno sino al mese di aprile.

