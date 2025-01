E’ stato uno dei grandi protagonisti della sfida dello Stirpe, ottima prestazione e assist per Collocolo. Tommaso Barbieri, al termine dell’incontro, ha commentato la vittoria sul Frosinone, in esclusiva ai microfoni di CR1.

Quanto era importante ripartire con una vittoria dopo il pareggio nel finale con il Brescia?

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e che sarebbero venuti a prenderci alti, ma abbiamo fatto una grande partita e sono molto felice per aver conquistato i tre punti”.

Oggi hai agito per la prima volta da esterno sinistro. Come ti sei trovato in quella posizione?

“Io posso giocare su entrambi i lati, nel primo tempo non ho puntato tanto l’uomo mentre nella ripresa sono riuscito a farmi vedere di più. Sono felice per la partita”.

Quanto sei soddisfatto di aver segnato in un’azione da quinto a quinto in occasione del 3-0?

“Sono felice prima di tutto per la vittoria, poi ben venga anche l’assist”.

Oggi avete dato ulteriore concretezza alle ultime prestazioni…

“Sì, la vittoria di oggi conta moltissimo. Adesso dobbiamo continuare su questa strada per toglierci grandi soddisfazioni”.

Che partita ti aspetti contro il Cosenza sabato prossimo?

“Sarà una gara difficile come tutte quelle del nostro campionato, dobbiamo partire forte e speriamo di portarla a casa”.

Quanto incide nelle tue prestazioni la fiducia che ti sta dando il mister nelle ultime uscite?

“Incide molto: so di avere dei compagni forti e cerco di dare sempre il 100% in allenamento. Devo continuare così”.

Oggi è arrivata la quarta partita consecutiva senza prendere gol in trasferta. Quanto è importante essere concreti sotto questo punto di vista?

“Dobbiamo continuare così: non prendere gol e vincere”.

