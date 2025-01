Primo impegno di campionato del nuovo anno per la Cremonese, in campo a Frosinone alle ore 15. Un mese e mezzo fa le due squadre si affrontarono nel match d’andata allo Zini e finì 1-0 a favore dei grigiorossi per merito di una rete di Vazquez. Ma quella che la Cremonese affronterà oggi sarà un’avversaria diversa da allora, perché in queste ultime sei giornate la cura Leandro Greco (che nel match giocato a Cremona era da poco subentrato a Vincenzo Vivarini) ha iniziato a dare i suoi frutti, togliendo i ciociari dal fondo della classifica e facendogli scalare qualche posizione (ora il Frosinone è in zona playout), grazie anche a vittorie di assoluto prestigio come quelle contro Cesena, Cosenza e Salernitana.

In settimana la squadra di Greco ha perso a causa dell’ennesimo infortunio di questa stagione il proprio capitano Marchizza, ma contro la Cremo ci sarà in campo un attacco più temibile rispetto all’andata, probabilmente con Partipilo e l’ex Tsadjout a fare coppia.

Per la squadra di Stroppa sarà importante iniziare il 2025 con una vittoria, anche per lasciarsi subito alle spalle la grande beffa subita nell’ultima uscita, contro il Brescia nel derby finito 1-1 per un gol di Moncini all’ultimo respiro.

Il tecnico di Mulazzano vuole che la sua squadra pensi a una partita alla volta, senza fare troppi calcoli. Ma è chiaro che la priorità al momento è quella di difendere la quarta posizione in classifica (che in ottica playoff garantirebbe un posizionamento di tutto rispetto nella griglia), stando attenti all’assalto di chi sta dietro puntando al sorpasso, magari tenendo d’occhio il terzo posto, occupato da uno Spezia che nell’ultima giornata disputata ha rimediato una brutta sconfitta a Bari e potrebbe perdere altro terreno (il margine di vantaggio dei liguri sul quarto posto è comunque di 8 punti, non pochi).

In conferenza stampa, senza fare nomi e senza entrare nel dettaglio, il tecnico Stroppa ha rivelato che in settimana qualche giocatore è stato colpito da malanni di stagione e che quindi terrà conto di questo fattore quando dovrà scegliere l’undici da mandare in campo dal primo minuto. La formazione titolare dei grigiorossi riserverà quindi qualche sorpresa.

Ma a prescindere da chi andrà in campo, la Cremonese dovrà offrire una prestazione in linea con quelle delle ultime tre partite (contro Sampdoria, Cesena e Brescia), naturalmente cercando di sfruttare le occasioni create e di chiudere la gara con malizia e senza sprechi se le cose dovessero mettersi in un certo modo.

L’augurio è che i grigiorossi confermino le buone cose fatte finora in trasferta, dove hanno saputo conquistare ben 17 punti (soltanto Pisa e Sassuolo hanno fatto meglio lontano dallo stadio di casa). Iniziare il 2025 con un successo vorrebbe dire molto, soprattutto per il morale di squadra e ambiente.

Mauro Maffezzoni

