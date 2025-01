Forte esplosione, oggi pomeriggio, in una villa in via della Concordia a Costa Sant’Abramo. La causa è da addebitarsi ad una fuga di gas. Per fortuna i feriti non sono gravi. Si registrano danni all’abitazione. Sono esplosi i vetri del locale dove si trovava la caldaia e il portone d’ingresso è stato divelto. Sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco sulla staticità dell’edificio, ma è probabile che venga dichiarato inagibile.

Sul posto ci sono anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri. Tutta la strada è piena di vetri in frantumi.

© Riproduzione riservata