L’architetto Federico Fasani è stato nominato presidente della nuova Commissione Paesaggio, definita questa mattina dalla GIunta, su proposta dell’assessore alle Opere Pubbliche e Urbanistica Paolo Carletti. Dunque la Giunta Virgilio ha scelto un esponente di diverso orientamento politico (Fasani è stato per diversi mandati consigliari esponente di spicco di Forza Italia) per presiedere l’organismo deputato a fornire all’amministrazione i pareri sui progetti edilizi soggetti ad autorizzazione comunale.

Designati inoltre gli altri componenti effettivi: gli architetti Sergio Carboni (vicepresidente), Ana Laisa Chiroli, Giulia Pialli, Cristina Piazzi e l’agronomo Andrea Scandolara. Supplenti sono Patrizia Giordano, agronomo, Paolo Gaudenzi, architetto, Davide Zuccotti, architetto. La nomina è avvenuta sulla scorta della relazione, predisposta dall’apposita commissione tecnica incaricata di vagliare le candidature pervenute. La nuova Commissione per il Paesaggio, che diventerà operativa non appena la delibera approvata dalla Giunta sarà esecutiva, resterà in carica per tutta la durata del mandato dell’Amministrazione e, comunque, sino alla nomina della nuova commissione.

La commissione tecnica, nominata dalla Giunta Comunale il 3 ottobre 2024, dopo un esame formale delle 21 candidature pervenute, le ha ritenute tutte ammissibili, sotto il profilo formale e perché coerenti con quanto richiesto e indicato dal bando, differenziando i candidati per il livello di esperienza in ambito paesaggistico. L’individuazione dei membri è avvenuta in base a quanto previsto dal bando, pubblicato il 22 ottobre 2024, che prevedeva, “…la qualificata esperienza maturata come libero professionista o pubblico dipendente nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, il possesso di specifiche conoscenze e competenze anche interdisciplinari possedute con particolare riferimento alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, alla conservazione e gestione del patrimonio naturale, alla pianificazione, progettazione e gestione del verde urbano e del paesaggio, ed il livello di specializzazione raggiunto”.

Inoltre, come previsto dalla disposizioni regolamentari vigenti, nel bando si specificava, tra l’altro, che si sarebbe privilegiato almeno un candidato con laurea in scienze agronome, per diversificare i profili professionali presenti nella Commissione, che sarebbero stati scelti almeno due candidati con età inferiore a 40 anni per incentivare la presenza di “giovani”, preferibilmente con elevata esperienza in ambito paesaggistico, e che i rimanenti tre candidati avessero un’elevata esperienza in ambito paesaggistico.

“Credo che la Commissione per il Paesaggio che andrà ad insediarsi abbia le caratteristiche giuste per poter lavorare davvero bene. Abbiamo scelto di darci dei criteri, primo tra i quali che i membri della Commissione non avessero già svolto, recentemente o in passato, le stesse funzioni o funzioni analoghe (Commissione Edilizia). Siamo certi che la Commissione lavorerà garantendo la qualità degli spazi urbani, sempre in coerenza con le le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico e ambientali vigenti”, dichiara l’assessore Paolo Carletti, che aggiunge: “Conosciamo il presidente come professionista capace ed attento. Gli facciamo il nostro in bocca al lupo, certi che guiderà la Commissione con la massima competenza e con la dovuta sensibilità per le dinamiche amministrative e per quelle di iniziativa privata. Il nostro augurio di buon lavoro va ovviamente esteso al vicepresidente, professionista di grande spessore, e a tutti i membri della Commissione”. “Esprimiamo infine un sincero ringraziamento a tutti i membri della Commissione uscente, ad iniziare dal presidente Maurizio Ori, per l’impegno profuso nel corso del loro mandato durante il quale hanno dimostrato professionalità, passione e dedizione”, conclude l’assessore Carletti.

