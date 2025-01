Australian Open, Collins ‘bad girl’: scintille col pubblico – Video

(Adnkronos) – Danielle Collins è la bad girl degli Australian Open 2025. La 31enne statunitense, testa di serie numero 10, si è presa la scena con la vittoria in 3 set sulla beniamina di casa Destanee Aiava nel secondo turno del singolare femminile. L’americana, nel catino infuocato della Kia Arena, si è imposta per 7-6 (7-4), 4-6, 6-2 al termine di una battaglia di 2h25′. Alla fine, davanti alla delusione del pubblico, ai ‘buuu’ provenienti dagli spalti ha reagito mandando baci verso le tribune e infiammando ulteriormente gli spettatori. Lo show è proseguito con inchini provocatori e, in chiusura, un bacio prima soffiato verso il pubblico e poi ‘stampato’ su un gluteo.

Nella successiva intervista sul campo, Collins non si è fermata e ha reagito ai buuu con frasi taglienti: “Grazie per essere venuti qui, userò il ricco assegno che mi arriverà per una vacanza. Grazie a tutti!”, ha detto. “Adoro giocare quando il pubblico ha tanta energia, non mi importa per chi fa il tifo. Mi motiva ancora di più, mi aiuta”, ha aggiunto in conferenza stampa. “Il pubblico mi ha spinto verso il traguardo. Ora sono felicissima, una delle cose migliori per una giocatrice professionista è che il pubblico paga il tuo assegno… Quando mi è successo altre volte, ho pensato ‘questa gente paga le mie bollette’… I soldi andranno al ‘Fondo Danielle Collins’: posso garantire che il prossimo assegno andrà per una vacanza a 5 stelle, magari alle Bahamas con le mie amiche… Ci piacciono gli yacht…”.