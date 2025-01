La cooperativa sociale Nonsolonoi partecipa al Bando di Servizio Civile Universale 2025/2026 con il progetto “Impronte” promosso dal Comune di Cremona, per inserire due ragazzi/e nella bottega di commercio equosolidale di Cremona (di cui un giovane con minori opportunità) e altri due presso le Botteghe di Casalmaggiore e Viadana.

Questo permetterà a quattro giovani dai 18 ai 28 anni di svolgere un’esperienza formativa, educativa e professionale legata ai temi del commercio equo, della legalità, della sostenibilità sociale ed ambientale. Nei 12 mesi di servizio civile i volontari selezionati saranno impegnati una media di 25 ore alla settimana, percepiranno un compenso mensile di 507,30 euro ed avranno diritto a 20 giorni di permesso retribuito, copertura sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale ed assicurazione per malattia ed infortuni.

I candidati ideali dovranno essere disponibili a gestire le attività quotidiane previste nei punti vendita della cooperativa, avere spirito di iniziativa e capacità di relazionarsi con gli altri volontari operativi in bottega e con i clienti che frequentano il negozio. Parte delle attività potrà essere svolta anche nella promozione e diffusione delle tematiche e dei valori del commercio equo e solidale presso scuole ed istituti locali e durante le iniziative della cooperativa.

Le candidature dovranno pervenire entro il 18 febbraio alle ore 14.00. Per effettuare la domanda online è necessario avere: documento di identità in corso di validità, SPID (Sistema pubblico d’identità digitale – livello di sicurezza 2) e curriculum vitae aggiornato, datato e firmato. Per qualsiasi chiarimento o informazione è sempre possibile contattare il Servizio Progetti e Risorse – telefono 0372 407786 – 051, 338-6639447 oppure scrivere una mail all’indirizzo serviziocivile@comune.cremona.it.

Informazioni generiche: https://www.comune.cremona.it/novita/avvisi/bando-selezione-servizio-civile-universale-20252026

Scheda sintetica del progetto: https://www.comune.cremona.it/media/1268

Per maggiori informazioni su cooperativa Nonsolonoi: https://www.nonsolonoi.org/

© Riproduzione riservata