Si apre il sipario sull’edizione 2025 della fortunata rassegna “Il Ponchielli per la Grande Età”, aperta a tutto il pubblico ma dedicata in particolare agli ospiti delle Case di Riposo, Circoli e Associazioni.

L’inaugurazione venerdì pomeriggio nel teatro di Cremona è stata affidata a un collaudato duo della scena italiana, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, sul palco insieme ad altri sei attori per la commedia “La strana coppia” di Neil Simon. La pièce, rappresentata per la prima volta a Broadway negli Anni Sessanta, è stata ripresa in tutto il mondo con anche una fortunata versione cinematografica.

L’adattamento proposto al teatro Ponchielli è curato dallo stesso Guidi che firma anche la regia, applaudita dalla platea com’era accaduto dieci anni fa con “Taxi a due piazze”. È dunque un felice ritorno a Cremona.

La rassegna “Il Ponchielli per la Grande Età” proseguirà a marzo con i Legnanesi per concludersi ad aprile con Tedeschi e Caprioglio in “Plaza Suite”.

