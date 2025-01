Padania Acque comunica l’apertura e la messa in esercizio dell’adduttrice lunga circa 2 km che collega l’acquedotto di Casalmorano a Soresina.Il comune di Casalmorano è dunque servito direttamente dai due impianti di potabilizzazione di Soresina, situati in via Stadio e in via Bergamo e dotati complessivamente di tre pozzi di prelievo di acqua di falda.

«Il gestore unico dell’idrico cremonese, spiega il Presidente Cristian Chizzoli, prosegue il percorso di ottimizzazione ed efficientamento delle strutture idriche con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio reso agli utenti e di garantire un impegno efficace per incrementare la resilienza dei sistemi idrici, ridurre i consumi energetici e risparmiare la risorsa».

«Un intervento significativo, commenta l’Amministratore Delegato Alessandro Lanfranchi, finalizzato alla prossima dismissione del serbatoio pensile e del vetusto impianto di trattamento di Casalmorano, che contribuisce a razionalizzare le infrastrutture diffuse nel vasto territorio provinciale a servizio di 113 comuni e di oltre 350 mila abitanti». Il sindaco di Casalmorano, Pietro Vezzini, si dichiara soddisfatto dell’intervento: «A nome dell’amministrazione comunale e dei cittadini ringrazio Padania Acque per aver migliorato la qualità dell’acqua a nostra disposizione, dando seguito a un impegno preso e mantenuto. Nel corso degli anni il gestore idrico ha dimostrato particolare attenzione al nostro territorio, realizzando importanti investimenti quali il potenziamento del depuratore comunale, l’installazione della casa dell’acqua, particolarmente apprezzata dalla comunità, e interventi alla rete fognaria».

«In un’ottica di collaborazione territoriale ritengo corretto e opportuno questo intervento, che permetterà ai cittadini di Casalmorano di beneficiare di una migliore qualità dell’acqua», dichiara Alessandro Tirloni, primo cittadino di Soresina.

