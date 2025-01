Nel 2018 la Compagnia delle Griglie, per ricordare l’amico Alessandro Mecchia, aveva presentato un nuovo “Progetto Mec”, dal nome “ThisAbility”. Negli anni, quello che è nato come un sogno ambizioso, si è concretizzato e ha preso sempre più forma. Oggi è una realtà che permette a ragazzi con disabilità di vivere esperienze di inclusione sociale. La più recente è la collaborazione con B&B Hotel. I ragazzi saranno impegnati in diverse mansioni che sperimenteranno a turno sempre accompagnati dal personale dell’hotel e dagli educatori.

Il servizio di Eleonora Busi

