Venerdi 24 gennaio alle 18, presso il Piccolo Caffè Torriani si terrà la presentazione del libro “Un sogno così” di Paolo Colombo, edizioni Feltrinelli.

Sarà presente l’autore, modera Cristina Bon, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Paolo Colombo è professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche nella Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Autore di nu­merosi saggi e monografie, collabora regolar­mente con Rai Storia e Rai3.

“Un sogno così” è un’avvincente saga familiare ambientata a Milano, quartiere Giambellino, nel secondo dopoguerra. Il romanzo narra la storia del giovane Carlo che trasforma un piccolo negozio di ferramenta in un simbolo di rinascita per la comunità locale. Attorno a lui si sviluppano le vite di personaggi intensi, in un intreccio che unisce il racconto personale alla grande Storia d’Italia.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti, la consumazione è a pagamento a scelta tra le proposte presenti nel menu del Piccolo Caffè Torriani

© Riproduzione riservata