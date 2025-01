Il Presidente del Consiglio Comunale Luciano Pizzetti ha ospitato i vertici Cremona Fiere, in occasione dell’ufficio di presidenza con funzione di commissione. “Come Ufficio di Presidenza del Consiglio – ha spiegato il presidente del consiglio comunale Pizzetti – vogliamo fare un punto su tutte le grandi questioni strategiche che interessano il territorio e lo interesseranno nei prossimi anni. La Fiera è un grande asse strategico, occorre decidere come vederla in prospettiva, quali alleanze fare e da questo lato credo che il luogo più adatto sia appunto l’Ufficio di Presidenza. Lo faremo anche su altri temi. Il 20 febbraio è programmato l’Ufficio di Presidenza sulla questione dell’ospedale e poi faremo sicuramente un Ufficio di Presidenza sul tema Tamoil, in particolare sul tema dell’utilizzo delle risorse del 2,4 milioni che sono nella disponibilità del Comune”.

E’ stato il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni a fare il punto su questi cinque anni della sua presidenza.” Siamo arrivati ad un punto importante rispetto a quanto lo eravamo cinque anni fa, ormai a giugno saranno cinque anni dal nostro insediamento, obiettivo era quello di rendere più fruibile quelli che sono i padiglioni.

Mentre allora avevamo tre manifestazioni di proprietà, oggi abbiamo sette manifestazioni di proprietà, più eventi collegati e manifestazioni organizzate da terzi, siamo arrivati a 43. La nostra attenzione è rivolta sempre ad una crescita importante dell’indotto su Cremona, credo che questo sia un po’ l’obiettivo della nostra fiera”.

Su eventuali alleanze strategiche così ha risposto Biloni: “ In questi cinque anni stiamo parlando anche con fiere vicine ma anche un po’ più lontane.

È chiaro che, come dicevo prima, i cinque anni che sono trascorsi avevano un obiettivo e cioè quello di non arrivare con una scatola vuota. Ora con tutti questi eventi e fiere possiamo trovare delle sinergie oppure delle alleanze. Credo che oggi, dopo un grande lavoro sia da parte del Consiglio di Amministrazione ma anche della struttura, sia proprio quello di proporci anche a disponibili collaborazioni. Un altro elemento importante è esportare anche dei nostri format, cioè tutte quelle manifestazioni che abbiamo creato e proporle sia a fiere fiere più vicine ma anche più lontane”.

