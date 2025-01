E’ di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente verificatosi nel pomeriggio in via Casalmaggiore, sul sovrappasso dell’autostrada, a poche centinaia di metri dall’incrocio con via Battaglione. Erano circa le 16.30 quando le due auto, sono entrate in collisione, frontalmente. Un impatto violentissimo, che ne ha completamente distrutto la parte anteriore.

Entrambi i veicoli sono rimasti in carreggiata. I feriti, una donna di 61 anni e due uomini, di 62 e 72, sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto con auto medica e tre ambulanze, e coadiuvati dai Vigili del Fuoco, che si sono occupati anche di mettere in sicurezza i mezzi. Fortunatamente nessuno risulta in pericolo di vita, ma tutti hanno riportato ferite piuttosto serie, e sono stati trasportati in ospedale a Cremona.

Per i rilievi del caso è intervenuta la Polizia Locale di Cremona, che dovrà cercare di chiarire l’esatta dinamica del sinistro. A seguito dell’incidente il traffico in zona è andato in tilt, rendendo necessario l’intervento della Polstrada di Cremona. lb

© Riproduzione riservata