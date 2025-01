Sabato 1 febbraio 2025, alle ore 17:30, presso la Libreria Ponchielli di Cremona (Piazza Antonio Maria Zaccaria 10), sarà inaugurata la mostra “L’Inverno magico” dell’illustratrice cremonese Elena Ceccato. “L’Inverno magico” vuole celebrare una delle stagioni che più difficilmente riusciamo ad apprezzare. All’apparenza grigio, buio e freddo, l’inverno nasconde il suo cuore pulsante di vita sotto strati di ghiaccio, brina e neve. La natura, a prima vista assopita e immobile, è in realtà nella sua fase di gestazione più intensa per prepararsi alla primavera. Così l’inverno ci influenza, costringendoci a giornate più brevi e a climi più rigidi, ci invita a rallentare i nostri ritmi e a ricercare il calore interno, esortandoci alla riflessione e alla contemplazione. Le illustrazioni esposte in mostra rappresentano il lato magico dell’inverno, le sue atmosfere incantate e i suoi piccoli piaceri.

Elena Ceccato vive e lavora a Cremona come illustratrice di libri per l’infanzia. Inizia la sua formazione presso il liceo artistico cittadino e si specializza in illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di Bologna e alla scuola Ars In Fabula di Macerata. Dal 2017 ad oggi ha realizzato le illustrazioni per 6 albi illustrati, tra cui una collana di fiabe classiche, e ha all’attivo diverse collaborazioni con vari editori italiani e associazioni culturali. Realizza le sue illustrazioni in tecnica mista tradizionale, fondendo tra loro acquerelli, pastelli e matite colorate attraverso l’uso di velature e del chiaroscuro, creando così atmosfere suggestive. Ama i racconti popolari, la letteratura scandinava, la natura e le avventure, non soltanto quelle da illustrare. Le sue illustrazioni sono state selezionate a concorsi nazionali e internazionali, tra cui il concorso internazionale per l’albo illustrato Notte di Fiaba (2018), l’Annual Autori di Immagini (2019), e il concorso internazionale per illustratori dell’Associazione Tapirulan (2019, 2022, 2023). All’attività di illustratrice associa l’impegno negli incontri di promozione alla lettura, con laboratori creativi e di illustrazione per bambini. Nel 2024, in collaborazione con il Centro AUP Pinoni di Cremona, è stata protagonista della mostra personale Mondi piccini presso Palazzo Duemiglia e ha gestito dei laboratori correlati alla mostra alla scuola Primaria A. Stradivari.

La mostra sarà visitabile fino al 15 febbraio, durante i giorni e gli orari di apertura della libreria: dal martedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30, sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 e domenica dalle 15:30 alle 19:30.

