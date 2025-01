Iniziata questa mattina la rimozione delle ceppaie lungo via Genala, a partire dal tratto che da via Giordano arriva a via Bellini, operazione condotta da Aem, che prevede contestualmente la piantumazione di 32 frassini. I lavori, compatibilmente con le condizioni meteo, si dovrebbero concludere in pochi giorni.

“Con questo intervento iniziamo la sistemazione dei filari lungo le vie della città, rimuovendo le ceppaie e, contestualmente, mettendo a dimora nuovi alberi. Si pone così mano al ripristino delle alberature lungo le strade di alcune zone cittadine con indubbi benefici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale”, ha dichiarato in proposito l’assessore al Verde Simona Pasquali. “Come dimostrato da importati studi, piantare più alberi nelle aree urbane contribuisce a limitare l’impatto delle forti ondate di calore che, a causa del cambiamento climatico, caratterizzano sempre più la stagione estiva con evidenti disagi soprattutto per chi abita in città”.

