È il personaggio del momento: da molti osannato, da altrettanti criticato; ma una cosa è certa: Musk è un innovatore, e la sua tecnologia potrebbe presto sbarcare anche in territorio cremonese.

Regione Lombardia ha infatti intenzione di portare la connessione internet anche nelle cosiddette zone periferiche, aree remote o montuose non toccate dalla fibra. Per farlo, a inizio gennaio, ha aperto un bando di gara dal valore complessivo di 6 milioni e 500 mila euro, per sfruttare i satelliti a orbita bassa. Si tratta di un progetto sperimentale della durata di due anni, che ha l’obiettivo di sviluppare una rete mista, tra connessione satellitare e fibra ottica.

Due i lotti interessati dai lavori, che vanno a toccare tutte le province lombarde, Cremona compresa.

Per quanto riguarda la città del violino, i punti considerati strategici e sui quali installare gli apparecchi sono in via Dante 136, nello stabile già sede di Regione Lombardia, e in via Colletta 3, vicino all’Istituto Stradivari.

Tra gli imprenditori che potrebbero essere interessati, come si diceva, c’è anche Elon Musk: con le sue aziende SpaceX e Starlink, infatti, ad oggi il magnate e braccio destro del Presidente americano Donald Trump è proprietario di oltre 6700 satelliti all’avanguardia, che ruotano a circa 550 km dalla Terra.

Nonostante tutto, sono diversi i fattori da valutare: notizie certe arriveranno solo con la chiusura del bando, fissata per il prossimo 25 febbraio.

Andrea Colla

