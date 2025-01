“Dopo essermi confrontato con le referenti dei dipartimenti “Famiglia, Pari Opportunità e Valori non Negoziabili” e “Disabilità ed Equità Sociale” di Fratelli d’Italia ho ritenuto opportuno presentare un’interrogazione all’Amministrazione comunale per chiedere chiarimenti sulla gara d’appalto e sulle conseguenze di questa scelta”, dichiara Matteo Carotti, consigliere di Fratelli d’Italia che ha presentato oggi un’interrogazione sulla polemica sorta in seguito all’affidamento ad una cooperativa bergamasca del servizio di assistenza educativa agli studenti con disabilità, da tempo gestito da una rete di cooperative cremonesi.

“L’affidamento del servizio a una cooperativa esterna, con decorrenza dal 1° marzo, rappresenta un cambiamento repentino e potenzialmente destabilizzante per i minori e i giovani adulti con disabilità, che rischiano di perdere il rapporto con gli educatori di riferimento. Inoltre, desta perplessità il fatto che le cooperative cremonesi, che da anni operano con professionalità sul territorio, abbiano visto sfumare l’incarico nonostante uno scarto minimo nella gara d’appalto”.

L’interrogazione chiede quali misure verranno adottate per garantire la continuità educativa agli studenti e tutelare gli educatori locali, che potrebbero subire una drastica riduzione delle ore di lavoro o addirittura perdere l’impiego. “È fondamentale che il Comune si assuma la responsabilità di gestire questa transizione con la massima attenzione, evitando ripercussioni negative su studenti, famiglie e lavoratori”, conclude Carotti.

© Riproduzione riservata