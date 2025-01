L’autore Matteo Colnago ha presentato ieri a SpazioComune il libro “Destinati a combattere”, un’iniziativa del Circolo cittadino di Gioventù Nazionale (movimento giovanile di Fratelli d’Italia). Dopo il saluto in videomessaggio del Sottosegretario di Regione Lombardia Federica Picchi e del coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale Samuele Digiglio, ha preso la parola Matteo Carotti, consigliere comunale e coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale, che ha ricordato l’impegno del Governo Meloni nella tutela dello sport. L’autore ha parlato dell’importanza delle discipline sportive e dello sforzo fisico nella vita dell’uomo, tematiche che ha affrontato nel corso del libro. Ha concluso l’evento l’alpinista Filippo Ruffoni, di ritorno da una spedizione in solitaria dal Margherita Peak in Uganda

