Arrivano da più parti le manifestazioni di cordoglio, in città, per la tragica morte della giovanissima Elisa Marchesini, travolta da un autobus di linea in via Dante. La 15enne si stava recando a scuola, il liceo Anguissola, come ogni giorno, quando si è verificato l’incidente.

A partire dal mondo dei sindacati della scuola. “La Cisl Scuola e la Cisl Scuola Asse del Po, oggi riuniti a Cremona per la celebrazione del III congresso territoriale, esprimono profondo cordoglio di fronte alla tragica notizia che ha colpito stamattina l’ intera comunità cremonese” sottolineano i segretari provinciale e nazionale, Salvatore Militello e Salvo Inglima. “Una giovane studentessa di 15 anni, investita da un pullman, ha perso la vita mentre si recava a scuola. Alla famiglia e a tutta la comunità scolastica la sincera vicinanza di tutta la Cisl Scuola”.

Anche da parte dell’azienda cremonese dei trasporti, Arriva Italia, esprime la propria vicinanza alla famiglia. “Questa mattina, un autobus di linea di Arriva Italia è stato coinvolto in un incidente in via Dante, a Cremona, nel quale è rimasta vittima una ragazza minorenne” scrive Arriva in una nota. “L’azienda esprime profondo cordoglio nei confronti della famiglia della vittima e vicinanza all’autista coinvolto, e sta collaborando con le autorità competenti per ricostruire la dinamica puntuale dell’accaduto. L’autista, in seguito all’incidente, ha immediatamente fermato il mezzo e attivato la procedura d’emergenza prevista contattando tempestivamente forze dell’ordine e soccorso medico.”

