Appuntamento imperdibile questa settimana con “I gioielli sotto casa”, il magazine di promozione turistica condotta da Piero Brazzale, in onda ogni giovedì alle 20:30 su CR1 Canale 19. Saremo nel cuore della Val Seriana, alla scoperta del suggestivo borgo di Ardesio (BG), dove antiche tradizioni cristiane e folkloristiche si tramandano da secoli, mantenendo viva l’identità culturale del territorio.

Ardesio è celebre per il Santuario della Madonna delle Grazie, un luogo di profonda devozione che affonda le sue radici in un’apparizione miracolosa avvenuta nel 1607. Da allora, ogni anno, il 23 giugno, migliaia di pellegrini giungono nel borgo per partecipare alle solenni celebrazioni in onore della Madonna, immergendosi in un’atmosfera di intensa spiritualità e fascino senza tempo.

Ma Ardesio non è solo religione e tradizione. Il paese ospita eventi unici che ne esaltano il folklore e la cultura popolare. Tra questi, la Scasada dei Zenerù, che si svolge a fine gennaio e celebra l’antico rito scaramantico per scacciare l’inverno, e Ardesio DiVino, appuntamento enogastronomico che anima il borgo il primo weekend di agosto.

Per chi desidera approfondire la storia e le tradizioni della valle, il META – Museo Etnografico dell’Alta Valle Seriana è una tappa imprescindibile. Il museo custodisce testimonianze preziose del passato minerario e tessile della Val Seriana, elementi chiave dello sviluppo economico locale nel corso del Novecento. Inoltre, la Casa Rurale, risalente al 1400, offre un’immersione autentica nella vita domestica di un tempo, con strumenti artigianali e attrezzi agricoli dell’epoca.

Lasciando il centro abitato e avventurandoci nella natura incontaminata, giungiamo a Valcanale, una delle dodici frazioni di Ardesio. Questo angolo di paradiso segna l’inizio del Sentiero delle Orobie Orientali, un itinerario straordinario per gli amanti del trekking e della montagna. Da qui, il cammino conduce al Rifugio Alpe Corte e, proseguendo, ai suggestivi Rifugi Branchino e Laghi Gemelli, immersi in una natura selvaggia e affascinante.

