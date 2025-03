SuperG Kvitfjell, trionfo Brignone davanti a Gut-Behrami e Goggia

(Adnkronos) – L’azzurra Federica Brignone domina anche il SuperG di Kvitfjell vincendo con il tempo di 1.30.11 davanti a Lara Gut Behrami, a +0.06, scesa con il pettorale rosso da leader di specialità e ora sempre più staccata in classifica generale, 1.194 punti contro 943. Per l’azzurra è stata la 35ma vittoria in carriera (80esimo podio), l’ottava stagionale in questa Coppa del mondo. Terzo posto per Sofia Goggia a +0.09, al 60esimo podio.