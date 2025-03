Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Casalbuttano ed Uniti, durante un consueto pattugliamento serale, ha notato un’auto, una Volkswagen, con due soggetti a bordo, che viaggiava in direzione opposta a quella dei militari. Quando il conducente si è accorto della presenza dei Carabinieri ha accelerato e ha tentato di sfuggire al controllo, dando il via ad un inseguimento che ha attraversato i comuni di Paderno Ponchielli, Annicco, Soresina, fino a Genivolta. Qui, il conducente del veicolo, compiendo manovre pericolose per evitare la verifica, ha perso il controllo e, dopo aver imboccato una strada sterrata, ha causato un incidente con l’auto militare.

Grazie a tempestive attività investigative, i Carabinieri di Casalbuttano, in collaborazione con la Sezione Operativa di Cremona, sono riusciti a identificare uno dei fuggitivi, un 31enne già noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora. L’identità dell’uomo è stata confermata anche grazie a riscontri fotografici. Durante gli accertamenti, è emerso anche che il 31enne era privo di patente di guida. Al termine delle verifiche, i militari della Stazione dei Carabinieri di Casalbuttano ed Uniti, con il supporto della Sezione Operativa, hanno denunciato il soggetto coinvolto nell’episodio perché ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, mai conseguita e con recidiva. Inoltre, nei suoi confronti sono state elevate le contravvenzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada emerse durante l’inseguimento. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce sull’accaduto e individuare il complice.

© Riproduzione riservata