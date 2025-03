Papa Francesco migliora ancora, bollettino: “Sospesa la ventilazione meccanica”

(Adnkronos) – Papa Francesco sta lentamente migliorando. Il bollettino di oggi, mercoledì 19 marzo, annuncia che è stata “sospesa la ventilazione meccanica” al Pontefice, ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso all’ospedale Gemelli di Roma.

“Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento” scrive la Santa Sede, aggiungendo che “l’infezione è sotto controllo”. Bergoglio “ha ridotto anche la necessità dell’ossigenoterapia ad alti flussi” e continua a fare “progressi” con la “fisioterapia motoria e respiratoria”. “Le analisi cliniche” del Papa “sono nella norma” ed è “senza febbre”. “Non presenta leucocitosi” si legge nel bollettino, spiegando che “per il momento” i medici non parlano di sottoporre il Papa a un’altra tac. “La polmonite” bilaterale “non è stata ancora eliminata” tanto che le “dimissioni non sono imminenti” e non sono state prese decisioni al momento sulla Settimana Santa.

Questa mattina per la festa di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa nella cappellina del Gemelli adiacente alla sua stanza come domenica scorsa e ha lavorato un po’. “Il prossimo bollettino medico sul Papa non arriverà prima della prossima settimana” fa sapere la Sala stampa del Vaticano che venerdì fornirà i prossimi aggiornamenti sulla salute del Pontefice.