Serravalle Designer Outlet, 25 anni di storia del primo outlet italiano

(Adnkronos) – Un palinsesto di appuntamenti unici per festeggiare il primo quarto di secolo di una vera e propria rivoluzione nel settore fashion in Italia. È il programma di Fashion Connections, il progetto di McArthurGlen per le celebrazioni ufficiali del 25° anniversario di Serravalle Designer Outlet inaugurato oggi con un evento di presentazione nella cornice di Palazzo Giureconsulti, a Milano. Lo si legge in una nota. Moderati dal giornalista e conduttore televisivo Ugo Francica Nava, “relatori illustri come Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili di Milano e Silvia Paoli, giornalista ed esperta di moda, costume e società, hanno affiancato i manager di McArthurGlen Donatella Doppio, managing director Italia e Matteo Migani, General manager di Serravalle Designer Outlet, in un viaggio narrativo attraverso la storia e i successi di Serravalle, analizzando tendenze e scenari dei quattro pilastri che ne hanno determinato la leadership in Italia e in Europa: fashion, retail, turismo e sostenibilità”.

Fin dalla sua apertura nel 2000, si legge, “Serravalle Designer Outlet ha infatti rappresentato una novità assoluta nel settore fashion, introducendo per la prima volta in Italia il concetto di outlet e creando una nuova connessione diretta tra il mercato e un modello commerciale innovativo. Un approccio che ha contribuito alla democratizzazione del lusso nel nostro Paese”, si legge, rendendo la moda più accessibile e aperta a un pubblico sempre più ampio. “Serravalle Designer Outlet è da sempre un punto di riferimento per l’innovazione nel settore retail, capace di intercettare i cambiamenti del mercato e le nuove abitudini di acquisto per offrire un’esperienza di shopping sempre più coinvolgente e su misura per i clienti di tutto il mondo”, ha sintetizzato Donatella Doppio, Managing Director Italia di McArthurGlen.

Una storia di crescita costante che, dal 2000 ad oggi, ha portato oltre 105 milioni di visitatori nel centro, un numero pari alla somma delle popolazioni di Italia e Spagna. Il successo del centro, si legge, “è fondato sulle relazioni autentiche instaurate con il territorio e le comunità locali, generando un ritorno positivo per l’economia e l’occupazione. Queste connessioni hanno dato vita a un ecosistema dinamico e innovativo, che ha posto le basi per la continua crescita e l’evoluzione dell’outlet”.

Nel corso degli anni, il Serravalle ha consolidato un legame significativo anche con Milano, considerandola parte di una comunità estesa. La città rappresenta infatti non solo la principale area di provenienza dei visitatori locali, ma anche un crocevia fondamentale per il turismo internazionale del centro. I dati relativi alle vendite, al numero di brand partner e ai flussi turistici di Serravalle continuano a confermare il primato del centro nel panorama degli outlet europei: il tax free sales rappresenta circa il 45% del giro d’affari annuo del centro, con una crescita in continua progressione. I dati tax free sales di Serravalle, relativi ai primi mesi del 2025, registrano un incremento del un 23% sull’anno precedente, con un contributo significativo dai visitatori provenienti da East Mediterranean, Gcc, Stati Uniti e India. Il cuore dell’offerta McArthurGlen è da sempre la customer experience, che il gruppo alimenta creando ambienti piacevoli dove l’esperienza di shopping si arricchisce grazie ad un portfolio di brand di eccellenza ed in continua evoluzione seguendo le esigenze di un pubblico sempre più sofisticato. Attualmente, Serravalle Designer Outlet conta circa 230 brand partner, un numero quattro volte superiore rispetto ai 60 con cui il centro ha aperto nel 2000.

Anche l’offerta di brand continua a evolversi: tra le recenti aperture si annoverano Aquazzura, Kenzo, e quella imminente di Birkenstock e Carhartt che si aggiungono a marchi iconici come Saint Laurent, Givenchy, Prada, Celine, Balenciaga, Versace, Dolce&Gabbana. Serravalle è stato inoltre scelto da brand di prestigio come Tory Burch, Dr. Martens e Off-White per il loro ingresso nel segmento outlet. “Il successo di Serravalle è frutto di una strategia di lungo periodo basata sulla qualità dei brand, sull’esperienza offerta e su un continuo investimento nell’innovazione degli spazi, con particolare attenzione alla sostenibilità, e dei servizi offerti per rispondere al meglio alle esigenze in continua evoluzione di chi ci sceglie.” ha sottolineato Matteo Migani, General Manager di Serravalle Designer Outlet.

Le celebrazioni del 25° anniversario proseguiranno con Fashion Connections, un palinsesto di eventi che coinvolgeranno il Centro di Serravalle, e tutti gli stakeholder dell’azienda. Tra le principali iniziative: un podcast in dieci episodi dedicato a moda, musica, viaggio, territorio e lusso accessibile, disponibile sulle principali piattaforme di streaming. The District of Joy, la festa dedicata ai valori di Diversity e Inclusion di McArthurGlen andrà in scena per il quarto anno consecutivo a Parco Ravizza a Milano, riqualificato con il contributo del Gruppo nel 2022. Da settembre, 25 scatti del celebre fotografo italiano Toni Thorimbert, saranno ospitati all’interno degli spazi del Centro di Serravalle in un percorso espositivo sul tema delle connessioni tra moda, musica, arte e identità. A chiudere il palinsesto, un grande evento dedicato alla comunità locale e ai dipendenti e una promo speciale per celebrare i 25 anni del Centro.