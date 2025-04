Stefano De Martino, il regalo per Emma Marrone: cosa è successo nel backstage

(Adnkronos) – Siparietto nel backstage di ‘Stasera tutto è possibile’ tra Stefano De Martino ed Emma Marrone. La cantante, che sarà la superospite dell’ultima puntata dello show in onda domani martedì 8 aprile, si è finta offesa per non aver ricevuto dei regali da parte del conduttore per la sua presenza nello show.

“Ma non ti ha insegnato niente Maria (Maria De Filippi, ndr)?”, ha detto Emma Marrone a Stefano De Martino mentre era nel suo camerino a prepararsi per la puntata di ‘Stasera tutto è possibile’. E con ironia ha aggiunto: “Io vengo ospite al tuo programma, e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente”. “Sei malpensante, io ho già provveduto”, ha ribattuto il conduttore Stefano.

De Martino poi raggiunge Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e propone loro il regalo da fare per Emma: una lussuosa casa a Roma. “10 euro io, 10 euro Izzo e 1 milione di euro tu”, ha detto Stefano puntando il dito contro Paolantoni.

“Ti dico solo una cosa… Domani hai un impegno: ‘Rogito, una bella casa vista mare'”, ha annunciato De Martino a Emma. “No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso”, ha infine detto Emma alle telecamere di ‘Stasera tutto è possibile’.

La reunion tra Emma e Stefano sta facendo sognare tutti i fan. Dopo la registrazione della puntata, avvenuta lunedì 17 marzo, i due insieme al resto del cast hanno trascorso insieme una serata all’insegna del divertimento e di tanta musica.

Sui social, infatti, è stato lo stesso Stefano De Martino che ha condiviso un video che ritrae Emma mentre canta ‘Tu sì ‘na cosa grande’, di Domenico Modugno. Lo stesso brano che Emma aveva dedicato a Stefano esattamente 15 anni fa, quando i due stavano vivendo la loro relazione d’amore dopo la partecipazione al talent show di Canale 5, Amici. Stefano ed Emma si sono amati dal 2009 al 2012, quando poi la relazione si è interrotta bruscamente a causa dei tradimenti di lui, prima con la ballerina Giulia Pauselli e poi con la showgirl Belen Rodriguez, sposata nel 2013.

Con gli anni, i due si sono ritrovati: più volte hanno parlato del loro rapporto speciale, basato solo su una grande amicizia.